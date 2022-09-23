Лейпциг, Германия, , 23:51 — REGNUM 23 сентября сборная Германии по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 потерпела минимальное поражение от сборной Венгрии со счетом 0:1.

Тер Штеген (сс) Олег Дубина. Football.ua

Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил 34-летний нападающий швейцарского «Базеля» Адам Салаи после передачи Доминика Шобослаи. Желтые карточки получили Йозуа Киммих, Адам Салаи и Антонио Рюдигер.

Составы команд:

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Раум, Зюле, Хофманн, Киммих, Гюндоган (Мусиала, 69’), Сане, Мюллер (Нмеча, 85’), Гнабри (Керер, 46’), Вернер (Хаверц, 69’).

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Фиола, Орбан, Керкез, Надь (Стайлс, 78’), Шобослаи (Него, 85’), Шафер, Газдаг (Кляйнхайслер, 67’), Салаи (Адам, 67’).

Сборная Венгрии, одержав третью победу в группе и набрав 10 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице. Сборная Германии с шестью очками опустилась на третью позицию.