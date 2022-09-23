Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Шестая часть франшизы «Пункт назначения» обзавелась режиссёрами. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Пункт назначения 5» режиссёра Стивена Куэйла

Так, в качестве постановщиков выступят Зак Липовски и Адам Б. Стейн, ранее снявшие триллер «Иные». Сценарий для проекта подготовят Гай Бусик («Крик») и Лори Эванс Тейлор («Призраки прошлого»), а продюсером станет Крейг Перри, выполнявший аналогичную роль в оригинальной франшизе. Другие детали шестой части «Пункта назначения» пока что не раскрываются.

Напомним, картины из серии «Пункт назначения» выходили с 2002 по 2011 год. Основная тема, затрагиваемая в каждом из фильмов — фатализм.

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