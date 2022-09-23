Москва, , 23:50 — REGNUM Более 20 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов и ещё девять рейсов задерживается, в «Шереметьево» отменено три рейса и пять рейсов задержано, в «Домодедово» задерживается один рейс.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России предупредило о сильном дожде в Московском регионе до субботы, 24 сентября.