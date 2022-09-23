Милан, Италия, 23 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. 23 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» национальная сборная Италии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала минимальную победу над сборной Англии со счетом 1:0.

juventus.sportland24.ru Леонардо Бонуччи

Единственный мяч на экваторе второго тайма забил 22-летний нападающий «Наполи» Джакомо Распадори после передачи Леонардо Бонуччи. Желтые карточки получили Леонардо Бонуччи и Джованни Ди Лоренцо.

Составы команд:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко (Фраттези, 89’), Толои, Ачерби, Бонуччи, Жоржиньо (Эмерсон, 89’), Кристанте, Барелла (Побега, 63’), Скамакка (Ньонто, 63’), Распадори (Габбьядини, 81’).

Главный тренер: Роберто Манчини.

Англия: Поуп, Уокер (Шоу, 72’), Дайер, Магуайр, Джеймс, Райс, Сака (Грилиш, 71’), Беллингем, Стерлинг, Фоден, Кейн.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.