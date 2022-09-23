Вашингтон, 23 сентября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Белый дом призывает граждан США не ездить на территорию бывшей УССР для участия в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом 23 сентября заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По её словам, это опасно, а власти США не могут гарантировать безопасность этим людям.

«США приветствуют достижение договоренности об обмене пленными между Россий и [Киевом], включая двух граждан США, плененных во время службы в ВСУ… Мы также повторяем, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам не ездить на [территорию бывшей УССР]… Те, кто участвуют в боевых действиях, подвергаются серьезному риску, а США не могут гарантировать их безопасность», — сказала Жан-Пьер.