Нью-Йорк, США, , 23:33 — REGNUM Первый тизер мультфильма Super Mario выйдет 6 октября 2022 года. Об этом пишет портал IGN.

Марио — герой игр-платформеров

По данным источника, ролик впервые покажут на фестивале New York Comic Con, после чего он будет опубликован в Сети. Премьера самого мультфильма намечена на 24 марта 2023 года.

Напомним, Super Mario станет экранизацией по мотивам одноименной видеоигры. Главные роли в проекте исполнят Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, а в качестве постановщиков выступят Михаэль Еленик и Аарон Хорват (оба — «Юные титаны, вперед!».

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