23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление секретаря генсовета партии «Единая Россия» о том, что уже четыре депутата Госдумы от этой политической силы попросили их частично мобилизовать.

Тимур Кондратьев, , 23:35 — REGNUM Заявление секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о том, что четыре депутата Государственной думы от «Единой России» уже обратились с просьбой отправить их в зону специальной военной операции в составе Вооружённых сил Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди тех, кто изъявил желание встать на защиту Родины оказались: зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике и секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

«Молодцы. Если одобрят и мобилизуют, то будет к этим депутатам огромное уважение», — пишет Геннадий О.

Некоторые пользователи порадовались тому, что действующие депутаты всё-таки решили не прятаться за своими мандатами, а откликнулись на зов Родины, которой угрожает серьёзная опасность.

«Ну вот, хотя бы что-то. Значит, власть не так уж и сильно оторвалась от народа», — поделилась своим мнением Лена Б.

Но большинство комментаторов с изрядной долей сомнения отнеслась к такому заявлению секретаря генсовета партии. Граждане подозревают, что вслед за прошением может последовать отказ в частичной мобилизации, и депутаты, получившие значительную порцию популярности, в итоге избегут участи оказаться на фронте.

«Напишите, когда заявления будут удовлетворены, а не отклонены», — написал Василий О.

«Всего четверо? Серьёзно? И это как что-то хорошее преподносят? Да там вся Госдума целиком должна уже у военкомата стоять, лично и со своими детьми!» — считает Максим К.

Депутаты Госдумы Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Часть людей оказалась возмущена тем, что из всех только четыре депутата рискнули испытать удачу в военкомате.

«Большая ошибка — играть в патриотов. Люди сейчас реально на войну уезжают, жизнью рисковать будут. Им не до четырёх депутатов, которые пришли в военкомат, имея в пиджаке бронь от призыва», — подметил Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что посещение зоны проведения спецоперации такими депутатами может ограничиться лишь фотографиями.

«Приедут, пофоткаются с автоматами, получат статус участников боевых действий и уедут обратно», — уверен Алексей П.

«Популисты. Съездят, руки там бойцам пожмут и сразу обратно в Москву. Специально успокаивают народ, потому что понимают, как он к представителям власти относится», — подметил Ardasir M.

«Стоит посмотреть на опыт наших врагов. Там депутаты на первых волнах мобилизации тоже рвались из Киева в окопы, вот только никто их там уже найти не может. Не их, не сыновей их. Все чудесным образом в Европе оказались. Не хочу проводить прямые параллели, но популистская риторика в столь ответственный момент может только хуже сделать, товарищи депутаты», — предупреждает Алексей Е.

Нашлись и те, кто всё-таки верит, что у большинства представителей российской власти проснётся совесть и они напишут прошение на участие в спецоперации в рамках частичной мобилизации.

«Вот если мы увидим, как хотя бы пара десятков депутатов реально приехали на передовую и бок о бок с обычными бойцами с оружием в руках воюют с нацистами, то, будьте вверены, военкоматы порвутся от желающих мобилизоваться. А пока люди прекрасно видят, что депутаты не сильно стремятся бежать Родину защищать, поэтому поступают также», — пишет Константин М.

Напомним, 23 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак написал в своём Telegram-канале о том, что четыре депутата Государственной думы от «Единой России» уже обратились с просьбой отправить их в зону специальной военной операции в составе Вооружённых сил Российской Федерации.