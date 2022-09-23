Тирана, , 23:25 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 23 сентября прокомментировал закрытие турецкой школы Мехмет Акиф в Тиране указом правительства Албании.

Реджеп Тайип Эрдоган и Эди Рама Tccb.gov.tr

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, на своей странице в социальной сети политик объяснил эту меру тем, что школа сменила здание, не уведомив правительство Албании, тайно продав предыдущее здание.

В оппозиции называют причиной закрытия школы «приказ» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана албанскому правительству, однако Рама обвинил составителей этой гипотезы в создании «теорий заговора» и распространении ложной информации.

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