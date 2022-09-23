Луганск, , 23:26 — REGNUM Председатели участковых комиссий, проводивших голосование на референдуме о воссоединении с Россией, получали угрозы, приходившие им на телефоны через СМС-сообщения, рассказала 23 сентября журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

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По её словам, такие случаи были отмечены в Луганске.

«У нас были некоторые угрозы в отношении председателей участковых комиссий в городе Луганске, которые поступали в виде СМС», — сказала Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум по вопросу их воссоединения с Россией. Голосование будет проходить в течение пяти дней и завершится 27 сентября.

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