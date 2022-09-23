Албания, 23 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. На магистрали Саранда-Бутринт в Албании 23 сентября произошел необычный инцидент: туристка из Германии заблокировала дорогу, чтобы попить кофе на середине моста. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Шизофрения

Очевидно, место было настолько живописным, что «представительница господствующего класса» решила не сдерживать своей широкой души. Однако жители небольшой страны все же возмутились и позвонили в полицию.

На место происшествия приехала машина скорой помощи. Женщину отправили на срочный медицинский осмотр.