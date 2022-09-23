Ухта, Коми, 23 сентября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В Коми вынесен приговор жителю Ухты, призывавшему в Сети к экстремизму. Об этом сообщает пресс-службе УФСБ.

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«Обвиняемый, являясь последователем нацистской идеологии и активным пользователем экстремистских форумов в социальной сети «ВКонтакте», с марта 2022 года вынашивал намерения выехать на территорию [бывш. УССР] для участия в боевых действиях в составе неонацистских формирований», — сообщает ведомство.

Судом также было достоверно установлено, что обвиняемый разместил в соцсетях призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в отношении представителей федеральных органов исполнительной власти.

«Мотивом совершения преступлений явились взгляды и идеи неонацизма, которых он придерживался, а также негативное отношение осужденного к президенту Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Приговором суда ухтинцу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ввели наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.