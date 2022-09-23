Рим, 23 сентября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Участие в парламентских выборах в Италии могут принять чуть менее 50,9 миллиона человек, сообщили в МВД 23 сентября — именно столько в стране по актуальным данным насчитывается избирателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Примерно каждый двенадцатый гражданин страны (чуть менее 4,75 миллиона человек) живет за рубежом.

25 сентября в стране откроются 61 566 избирательных участков, они будут работать с 7 до 23 часов.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.