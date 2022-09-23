Рим, , 23:09 — REGNUM Уровень неопределённости в экономике ЕС остается «достаточно высоким», заявил 23 сентября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Паоло Джентилони Italia all'ONU

Вероятность рецессии увеличивается, хотя пока нельзя говорить о том, что она неизбежна, полагает комиссар.

Страны ЕС действуют более сплоченно, чем в прежние кризисы, и должны продолжать это делать, поддерживая Киев, чтобы создавать препятствия «российской экономике и военной машине», ведь от этого зависит и будущее самого ЕС, отметил Джентилони.

Следующие несколько месяцев для ЕС будут сложными, но «это последний козырь Путина», добавил он.