Вашингтон, 23 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Шоу «Семейство Кардашьян» вновь сменило стриминговую площадку. Об этом 23 сентября сообщает Variety.

Заставка шоу The Kardashians. 2022 год Семья Кардашьян-Дженнер

Популярный проект, состоящий из 20 сезонов, перестанут показывать на платформе Hulu (принадлежит Disney) — теперь его будут транслировать на канале Peacock. Причиной этого стало недавнее приобретение прав на проект компанией NBCUniversal. Сумма, выплаченная за права на показ шоу, не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что реалити-шоу «Семейство Кардашьян» транслировалось на телеканале E! с 2007 по 2021 год. Проект посвящён жизни сестёр Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также их сводным сёстрам Кендалл и Кайли Дженнер.