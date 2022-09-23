Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) и певец Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин — младший) выпустили совместный сингл Willing To Trust. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.

Kid Cudi Цитата из интервью для Esquire

Композиция стала уже второй песней, опубликованной Kid Cudi в преддверии выхода своего нового альбома Entergalactic. Одним из продюсеров Willing To Trust выступил сам рэпер.

Напомним, 30 сентября 2022 года Kid Cudi выпустит свой восьмой студийный альбом Entergalactic. Вместе с выходом пластинки состоится премьера одноимённого мультфильма, созданного артистом.

Читайте ранее в этом сюжете: DaBaby опубликовал новый студийный альбом

Читайте развитие сюжета: Рэпер Lil Baby выступит на Чемпионате мира по футболу 2022