Вашингтон, 23 сентября 2022, 22:58 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) и певец Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин — младший) выпустили совместный сингл Willing To Trust. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.
Композиция стала уже второй песней, опубликованной Kid Cudi в преддверии выхода своего нового альбома Entergalactic. Одним из продюсеров Willing To Trust выступил сам рэпер.
Напомним, 30 сентября 2022 года Kid Cudi выпустит свой восьмой студийный альбом Entergalactic. Вместе с выходом пластинки состоится премьера одноимённого мультфильма, созданного артистом.
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