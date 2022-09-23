Вашингтон, 23 сентября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) и певец Ty Dolla $ign (Тайрон Уильям Гриффин — младший) выпустили совместный сингл Willing To Trust. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.

Цитата из интервью для Esquire Kid Cudi

Композиция стала уже второй песней, опубликованной Kid Cudi в преддверии выхода своего нового альбома Entergalactic. Одним из продюсеров Willing To Trust выступил сам рэпер.

Напомним, 30 сентября 2022 года Kid Cudi выпустит свой восьмой студийный альбом Entergalactic. Вместе с выходом пластинки состоится премьера одноимённого мультфильма, созданного артистом.