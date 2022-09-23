Киев, , 23:25 — REGNUM МИД киевского режима лишает посла Ирана аккредитации и требует резко сократить численность дипломатического персонала иранского посольства в Киеве. Об этом сообщатся в заявлении, опубликованном 23 сентября пресс-службой ведомства.

Флаг киевского режима Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие действия были предприняты после выступлений Владимира Зеленского, возмущенного, по его словам, применением иранского оружия против боевиков и объектов ВСУ.

По его словам, российские военные начали массово применять барражирующие боеприпасы, также известные как беспилотники-камикадзе, иранского производства.

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