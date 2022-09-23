Приштина, Сербия, , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 23 сентября пригласил глав муниципалитетов на прием с целью скоординировать межинституциональное сотрудничество центральных и местных властей.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече также примут участие министр администрирования местной власти Эльберт Красничи, министр финансов, труда и переводов Косово Хекуран Мурати и министр экономики Косово Артане Ризванолы.

Встреча состоится утром в одном из отелей Печа. Стороны обсудят реализацию бюджетов муниципалитетов и капитальных вложений, проблемы водо- и энергоснабжения, муниципальные проекты (капитальные вложения, зеленая повестка, цифровизация на местном уровне) и стратегию по контролю за бродячими собаками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово впервые прошел саммит Западных Балкан по цифровым технологиям