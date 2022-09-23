Вологда, 23 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Жители Вологодчины, находящиеся в запасе, могут свободно передвигаться по территории РФ. Об этом сообщает областной военкомат.

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Отмечается, что офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса могут свободно ездить по стране. Выезд за границу может быть осуществлен только с разрешения военного комиссариата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под мобилизацию попали более 2,5 тысяч человек.