Лондон, , 22:50 — REGNUM Британская полиция арестовала предполагаемого виновника в «сливе» видео с демонстрацией игрового процесса GTA VI, а также кода игры. Информацию об этом опубликовали в Twitter-аккаунте правоохранительных органов Лондона.

Игра GTA V

Подозреваемым является 17-летний подросток из графства Оксфордшир. Другие детали расследования пока не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября 2022 года в Сеть слили архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI. Помимо этого утекли тысячи строк исходного кода игры, что стало самой масштабной утечкой в игровой индустрии.

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