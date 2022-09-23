Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 23 сентября рассказал о неофициальном приеме глав государств на полях 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает сербское новостное агентство B2, сербский политик подчеркнул важность обсуждения «всех вопросов с американцами».

По словам Вучича, Запад почти наверняка попытается исключить Россию из Совета Безопасности ООН и «это будет означать катастрофу для Сербии», поскольку она может потерять Косово.

Александр Вучич «Сербия не будет голосовать за что-то такое, за ограничение права вето или исключение России. Для нас нет никакой дилеммы. Им для этого нужно большинство из 2/3 голосов. Они также могут сослаться на факт, что Россия не является законной преемницей СССР. Но я думаю, что они готовятся использовать акт 108. Это будет означать крах юридического международного порядка. Для одного из этих решений понадобится, чтобы Китай воздержался в ходе голосования. Бог знает, что они могут сделать. Это не так далеко и не так уж невозможно. Для нас это было бы катастрофой. Конечно, из-за Косово».

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