Москва, , 22:46 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовит рекомендуемый перечень специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщается 23 сентября в Telegram-канале ведомства.

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Уточняется, что соответствующий список планируется опубликовать не позднее 26 сентября.

Сообщается также, что Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма станет доступна на едином портале государственных услуг на следующей неделе.