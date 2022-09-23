Москва, , 23:01 — REGNUM Румыния действиями по препятствию участия России в Полномочной конференции Международного союза электросвязи показала свою ангажированность Вашингтоном. К тому же она грубо нарушила устав и конвенцию МСЭ, аннулировав уже выданные визы 14 членам российской делегации накануне их вылета в Бухарест.

Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

Об этом говорится в опубликованном 23 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с запретом румынских властей на въезд членов российской делегации. Полномочная конференция МСЭ будет проходить в Румынии 26 сентября — 14 октября.

Российской делегации отказали с формулировкой «угроза национальной безопасности». Румыния таким шагом демонстрирует «свою несостоятельность как стороны, принимающей съезд одной из старейших международных организаций, в ходе которого состоится избрание руководства союза».

«Государствам-членам, в частности, предстоит сделать выбор между двумя кандидатами — от России и США — на должность генерального секретаря МСЭ, — заявила Захарова. — Очевидно, что Бухарест пытается воспрепятствовать честному соперничеству».

Российский дипломат указала на то, что Бухарест выполняет политический заказ Вашингтона, продвигая директора бюро развития МСЭ Дорин Богдан-Мартин, известную «беззастенчивым использованием административного ресурса для продвижения своей кандидатуры».

Джо Байдена, который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы». Мария Захарова «Теперь явно подключила рычаги администрации [президента США], который на днях выступил с призывом в поддержку соотечественницы».

США хотят помешать избранию российского кандидата Рашида Исмаилова, программа которого направлена на демократическое решение проблем технологического развития с упором на преодоление «цифрового разрыва» между Западом и остальным миром.

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