Милан, Италия, 23 сентября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Президент России был «вынужден» начать специальную военную операцию, заявил 23 сентября лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс — все новости о спецоперации»

Владимир Путин, по его словам, оказался «в сложной ситуации», когда главы «пророссийских республик Донбасса» рассказали ему о готовящемся резком усилении атак Киева.

Они попросили защиты у России, и Путин, прислушиваясь к своему народу, партии и министрам, «был вынужден» начать операцию, отметил Берлускони.

Изначальный сценарий операции, по словам политика, предполагал, что киевское правительство будет заменено на более достойных людей, после чего ВС России покинули бы территорию б. УССР.