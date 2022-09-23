Сыктывкар, 23 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Мобилизованным жителям Коми запретили покидать муниципалитеты. Об этом говорится в приказе, подписанном главным военным комиссаром республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Гражданам из запаса, которые временно проживают в Коми, надо «немедленно убыть к месту постоянного жительства», чтобы там прибыть в пункт мобилизации. Если это невозможно, следует прибыть в военные комиссариаты городов и районов Коми по месту временного воинского учета. При явке иметь документы, личные вещи. Если у призываемых есть на руках мобилизационное предписание, но они не получили повестку, то им выезд за пределы своего города и района запрещается», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация стала главной темой обсуждения в российском сегменте Telegram.