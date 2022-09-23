Рим, , 22:34 — REGNUM Еврокомиссия будет работать с тем правительством Италии, которое выберут ее граждане, заявили 23 сентября в пресс-службе ЕК.

Урсула фон дер Ляйен

Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен пригрозила Италии возможными негативными последствиями (по сценарию Польши и Венгрии) в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах. В Италии ее заявления вызвали острую критику.

Слова фон дер Ляйен отсылали только к возможным мерам со стороны Еврокомиссии в случае нарушений норм ЕС со стороны того или иного правительства, добавили в пресс-службе.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.