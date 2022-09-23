Милан, Италия, , 22:30 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна или извиниться за свои слова, или уйти в отставку, заявил 23 сентября лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен пригрозила Италии возможными негативными последствиями в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах.

«Это вообще что такое? Шантаж? Угроза? Италия — донор Евросоюза. Делать такие заявления за три дня до выборов, чтобы воздействовать на граждан — недопустимо», — сказал Сальвини.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.