Вашингтон, 23 сентября 2022, 22:29 — REGNUM В социальных сетях опубликовали видео с тизером картины «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», записанное посетителем выставки D23 Expo 2022. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее компания Marvel представляла первый тизер сиквела «Чёрной пантеры». Однако ролик, показанный на выставке, ещё не появлялся.
Ранее в Сети опубликовали аналогичным образом снятый тизер второго сезона «Локи». К своим ролям в продолжении шоу вернулись Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон.
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