Вашингтон, 23 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В социальных сетях опубликовали видео с тизером картины «Чёрная пантера: Ваканда навсегда», записанное посетителем выставки D23 Expo 2022. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

Ранее компания Marvel представляла первый тизер сиквела «Чёрной пантеры». Однако ролик, показанный на выставке, ещё не появлялся.

Ранее в Сети опубликовали аналогичным образом снятый тизер второго сезона «Локи». К своим ролям в продолжении шоу вернулись Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон.