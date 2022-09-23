Белград, 23 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Президент СербииАлександр Вучич или невежда, или целенаправленно обманывает общественность своими заявлениями, что Запад собирается выгнать Россию из ООН. Об этом ИА REGNUM заявил профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Напомним, что Александр Вучич 23 сентября заявил сербским СМИ, что влиятельные западные государства размышляют о том, как выгнать такую большую и влиятельную страну, как Россия, из ООН. Вучич также рассказал, что он почти уверен в том, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, но Сербия не будет голосовать за это. «Удастся ли им это или нет, посмотрим», — сказал президент Сербии.

«Генеральная ассамблея голосует за исключение какой-то страны-члена ООН по рекомендации СБ ООН. Россия всегда может ветировать подобное предложение. Или Вучич считает, что Россия проголосует против себя?», — заявил Мирович.

Юрист добавил, что исключение России из состава ООН означало бы одновременно развал этой организации, что возможно только в случае больших потрясений, когда меняется вся структура мировой безопасности.