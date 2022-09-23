Милан, Италия, , 22:26 — REGNUM Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выборах в Италии — «институциональная травля», заявил 23 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Governo.it

Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен пригрозила Италии возможными негативными последствиями в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах.

«Банкиры и брюссельские бюрократы в это воскресенье не голосуют. Голосуют инвалиды, рабочие, пенсионеры. Если в Брюсселе хотят в случае нашей победы сократить передачу Италии наших же собственных средств, то я должен сказать, что нам нужна другая Европа», — заявил он.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.