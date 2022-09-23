Минск, 23 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Быть президентом Белоруссии с одной стороны, тяжело, но сейчас опасно оставлять страну без надёжного руководства. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами 23 сентября.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Вот Лукашенко, сколько он там будет?» Слушайте, да мне это уже осточертело!» Александр Лукашенко «Когда говорят:Слушайте, да мне это уже осточертело!»

Глава республики напомнил, что скоро 30 лет его президентства, при этом он и днём, и ночью вынужден быть «на стрёме».