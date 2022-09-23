Милан, Италия, , 22:17 — REGNUM Если не выделять средства гражданам и бизнесу для смягчения роста энерготарифов прямо сейчас, то уже в начале 2023 года выделять придется втрое больше, заявил 23 сентября лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

Ранее он предлагал незамедлительно выделить на указанные цели 30 млрд евро, даже если это придется сделать за счет наращивания дефицита бюджета.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.