Брюссель, 23 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза считает, что новый пакет антироссийских санкций должен предусматривать ограничение сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики, новые ограничительные меры в отношении энергоресурсов, а также отключение ещё ряда российских банков от системы SWIFT, сообщает 23 сентября Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Платёжная система SWIFT

По информации агентства, на таких мерах настаивают Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония.

«Эти страны хотят, чтобы Евросоюз расширил санкции в отношении российской энергетики, включив в них запрет на сжиженный нефтяной газ и ограничения на сотрудничество в области атомной энергии», — сообщает издание.

Отмечается, предложения по санкциям также предусматривают отключение от международной межбанковской системы платежей SWIFT «большего количества российских банков, начиная с Газпромбанка».

Кроме того, по сведениям агентства, разрабатываемый пакет санкций может включать новые ограничительные меры по операциями с криптовалютными активами и в сфере страховых услуг.