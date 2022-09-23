В ЕС предлагают отключить от SWIFT Газпромбанк и ещё ряд российских банков
Брюссель, 23 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза считает, что новый пакет антироссийских санкций должен предусматривать ограничение сотрудничества с Россией в сфере ядерной энергетики, новые ограничительные меры в отношении энергоресурсов, а также отключение ещё ряда российских банков от системы SWIFT, сообщает 23 сентября Bloomberg.
По информации агентства, на таких мерах настаивают Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония.
«Эти страны хотят, чтобы Евросоюз расширил санкции в отношении российской энергетики, включив в них запрет на сжиженный нефтяной газ и ограничения на сотрудничество в области атомной энергии», — сообщает издание.
Отмечается, предложения по санкциям также предусматривают отключение от международной межбанковской системы платежей SWIFT «большего количества российских банков, начиная с Газпромбанка».
Кроме того, по сведениям агентства, разрабатываемый пакет санкций может включать новые ограничительные меры по операциями с криптовалютными активами и в сфере страховых услуг.