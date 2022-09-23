Лос-Анджелес, США, , 22:15 — REGNUM Канал HBO назначил дату премьеры второго сезона сериала «Белый лотос». Об этом 23 сентября пишет Deadline.

Дженнифер Кулидж Цитата из т/с «Белый лотос» 2022.

Релиз семисерийного сериала состоится 30 октября 2022 года. Как отмечает издание, события нового сезона будут происходить на курорте в Италии — в шоу покажут жизнь гостей и сотрудников в течение недели. В продолжении шоу вновь появится актриса Дженнифер Кулидж.

ИА REGNUM напоминает, что первый сезон «Белого лотоса» выиграл 10 премий «Эмми» из 20 номинаций. Актриса Дженнифер Кулидж получила награду в категории «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале».

Читайте ранее в этом сюжете: В новом сезоне «Настоящего детектива» сыграет звезда «Гарри Поттера»

Читайте развитие сюжета: В Сеть слили тизер второй «Чёрной пантеры»