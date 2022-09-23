Лос-Анджелес, США, 23 сентября 2022, 22:15 — REGNUM Канал HBO назначил дату премьеры второго сезона сериала «Белый лотос». Об этом 23 сентября пишет Deadline.
Релиз семисерийного сериала состоится 30 октября 2022 года. Как отмечает издание, события нового сезона будут происходить на курорте в Италии — в шоу покажут жизнь гостей и сотрудников в течение недели. В продолжении шоу вновь появится актриса Дженнифер Кулидж.
ИА REGNUM напоминает, что первый сезон «Белого лотоса» выиграл 10 премий «Эмми» из 20 номинаций. Актриса Дженнифер Кулидж получила награду в категории «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале».
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