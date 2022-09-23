Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Канал HBO назначил дату премьеры второго сезона сериала «Белый лотос». Об этом 23 сентября пишет Deadline.

Цитата из т/с «Белый лотос» 2022. Дженнифер Кулидж

Релиз семисерийного сериала состоится 30 октября 2022 года. Как отмечает издание, события нового сезона будут происходить на курорте в Италии — в шоу покажут жизнь гостей и сотрудников в течение недели. В продолжении шоу вновь появится актриса Дженнифер Кулидж.

ИА REGNUM напоминает, что первый сезон «Белого лотоса» выиграл 10 премий «Эмми» из 20 номинаций. Актриса Дженнифер Кулидж получила награду в категории «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале».