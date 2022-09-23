Мадрид, , 22:15 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает возможность подписания 31-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Франции Антуана Гризманна, выступающего за «Атлетико» на правах аренды. Об этом 23 сентября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Антуан Гризманн Atleticodemadrid.com

По информации источника, «старая синьора» может подписать Гризманна, если «Атлетико» и «Барселона» не смогут договориться о выкупе французского футболиста.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в трансфере нападающего «Челси» и сборной США Кристиана Пулишича.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в восьми матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.