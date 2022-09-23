Мадрид, 23 сентября 2022, 22:15 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает возможность подписания 31-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Франции Антуана Гризманна, выступающего за «Атлетико» на правах аренды. Об этом 23 сентября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «старая синьора» может подписать Гризманна, если «Атлетико» и «Барселона» не смогут договориться о выкупе французского футболиста.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» также заинтересован в трансфере нападающего «Челси» и сборной США Кристиана Пулишича.
В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в восьми матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.