Грозный, , 22:13 — REGNUM Российский специалист Сергей Ташуев стал новым главным тренером грозненского «Ахмата». Об этом 23 сентября сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

По информации источника, соглашение клуба с 63-летним Ташуевым рассчитано на один год до конца сезона 2022/23. Ранее Ташуев уже работал в «Ахмат» — в 2006 году он был старшим тренером команды.

После десяти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ахмат» с четырьмя победами и 14-ю набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. В матче 11-го тура грозненский клуб сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в 29 сентября в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».