Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) представил новую пластинку Baby on Baby 2. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.

DaBaby Цитата из видеоинтервью

Опубликованный альбом включил в себя 14 песен, а единственным гостем релиза стал певец Энтони Гамильтон. Baby on Baby 2 стал четвёртым студийным альбомом артиста, продолжив концепцию пластинки Baby on Baby 2019 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Канье Уэст (Йе) вновь заявил о желании стать политиком. В недавнем интервью рэпер подтвердил, что у него «безусловно» есть стремления попасть в политику, однако не уточнил, в каком именно амплуа.

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