Вашингтон, 23 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) представил новую пластинку Baby on Baby 2. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.

Цитата из видеоинтервью DaBaby

Опубликованный альбом включил в себя 14 песен, а единственным гостем релиза стал певец Энтони Гамильтон. Baby on Baby 2 стал четвёртым студийным альбомом артиста, продолжив концепцию пластинки Baby on Baby 2019 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Канье Уэст (Йе) вновь заявил о желании стать политиком. В недавнем интервью рэпер подтвердил, что у него «безусловно» есть стремления попасть в политику, однако не уточнил, в каком именно амплуа.