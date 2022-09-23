Рен, Франция, 23 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. 37-летний голкипер «Ренна» Стив Манданда заменит травмированного Майка Меньяна в национальной сборной Франции. Об этом 23 сентября сообщает издание GFFN.

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По информации источника, 37-летний Манданда выйдет в составе команды на матч Лиги наций УЕФА против Дании.

Майк Меньян получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (2:0). Голкипер «Милана» может пропустить до трех недель. Ранее сборная Франции из-за травм лишилась Карима Бензема, Поля Погба, Н’Голо Канте, Кингсли Комана, Тео Эрнандеса и еще семерых игроков.

За «Ренн» Стив Манданда выступает с 6 июля 2022 года после перехода из «Марсели» на правах свободного агента. Действующее соглашение 37-летнего вратаря с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.