Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM К основному актёрскому составу четвёртого сезона «Настоящего детектива» присоединились пять актёров. Об этом 23 сентября сообщает Variety.

Логотип сериала «Настоящий детектив» HBO

В новых сериях шоу появятся Джон Хоукс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Гарри Поттер»), Финн Беннетт («Домина») и Анна Лэмб. Ранее сообщалось, что в сезоне сыграют Джоди Фостер и Кали Реис.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок Night Country («Страна ночи»). Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна.

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