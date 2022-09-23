Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. К основному актёрскому составу четвёртого сезона «Настоящего детектива» присоединились пять актёров. Об этом 23 сентября сообщает Variety.

HBO Логотип сериала «Настоящий детектив»

В новых сериях шоу появятся Джон Хоукс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Гарри Поттер»), Финн Беннетт («Домина») и Анна Лэмб. Ранее сообщалось, что в сезоне сыграют Джоди Фостер и Кали Реис.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Настоящего детектива» получил подзаголовок Night Country («Страна ночи»). Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна.