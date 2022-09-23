Манчестер, Великобритания, 23 сентября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. 22-летний таранный форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии объяснил, почему решил перебраться в английский клуб.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

«Я был фанатом «Манчестер Сити» всю жизнь. Мой отец играл здесь. Когда я отправился в «Манчестер Сити», рассчитывал, что смогу прогрессировать, что стану более сильным игроком. И это пойдет на пользу сборной Норвегии», — цитирует Холанда издание Manchester Evening News.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в десяти матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился 14-ю забитыми мячами и одной результативной передачей.

За английский клуб норвежский форвард выступает с 1 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Холанда в 150 миллионов евро.