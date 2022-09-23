Самара, , 22:06 — REGNUM Государственные и региональные награды заслуженным работникам машиностроительной отрасли вручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Машиностроение Zavkomgroup.com

Сообщается, что Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Максим Феоктистов встретились с ветеранами и работниками машиностроительной отрасли региона, которые 25 сентября отметят свой профессиональный праздник.

Отмечается, что в Самарской области в данной отрасли трудятся более 120 тысяч жителей региона, функционируют 48 крупных и средних предприятий.

«Знаю, что многие предприятия в эти месяцы перестроили свою работу, а портфель заказов увеличивается день ото дня. Это дает нам уверенность в развитии наших предприятий, многие из которых, как завод ОДК Кузнецов, переживают второе рождение», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он выразил уверенность в том, что достижения машиностроительного комплекса, которых удалось добиться за минувшие годы, станут основой для дальнейшего опережающего развития области, несмотря на санкции.

«Мы выдержали беспрецедентный по своей мощи и несправедливости санкционный удар. Мы прошли этот самый сложный период, адаптировались к этим новым условиям и выстояли. Индекс промышленного производства в Самарской области уже за август месяц превысил аналогичные показатели прошлого года несмотря на все трудности весны. Я знаю, что жар ваших сердец, патриотизм позволят нам преодолеть все сложности и вновь победить», — заявил глава региона.

Читайте также: В Самарской области сообщили о росте индекса промышленного производства