Москва, , 22:18 — REGNUM Показ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» инспекции США не состоится, так как инспекционная деятельность в рамках договора СНВ-3, в том числе и проведение показов, приостановлены, сообщает 23 сентября пресс-служба «Роскосмоса».

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерства обороны России

Ранее СМИ сообщили о документе, размещенном на портале госзакупок, согласно которого Россия готовит показ группе инспекторов США своей новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» не позднее 20 февраля 2024 года.

«В рамках Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. В настоящее время инспекционная деятельность, в том числе и проведение показов, приостановлены», — указано в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

«Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках договора в случае их возобновления», — поясняет пресс-служба.

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