Цимбалюк* добавлен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
*Цимбалюк — запрещённая в России организация
Москва,
23 сентября 2022, 22:07 — REGNUM Список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, пополнен 23 сентября Минюстом РФ.
Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк
Unian.net
В нём фигурируют четыре новые фамилии, в том числе известный пробандеровский русофоб Роман Цимбалюк (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — журналист УНИАН.
Напомним, вышеупомянутый журналист долгое время жил в России и работал как собственный корреспондент УНИАН. Уехал из страны на фоне уголовного дела о возбуждении вражды и ненависти к жителям РФ.
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".