* Цимбалюк — запрещённая в России организация

Москва, 23 сентября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, пополнен 23 сентября Минюстом РФ.

Unian.net Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк

В нём фигурируют четыре новые фамилии, в том числе известный пробандеровский русофоб Роман Цимбалюк (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — журналист УНИАН.

Напомним, вышеупомянутый журналист долгое время жил в России и работал как собственный корреспондент УНИАН. Уехал из страны на фоне уголовного дела о возбуждении вражды и ненависти к жителям РФ.