Москва, , 21:46 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Даниил Фомин может начать товарищеский матч со сборной Киргизии с капитанской повязкой. Футболист пришел на пресс-конференцию перед матчем против команды Киргизии.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин всегда назначала капитаном команды именно того футболиста, который выступал на пресс-конференции перед игрой.

Товарищеский матч между сборными России и Киргзии состоится 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова», а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Даниил Фомин принял участие в 11-ти матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.