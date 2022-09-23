Вашингтон, 23 сентября 2022, 21:45 — REGNUM Группа Red Hot Chili Peppers выпустила новый трек под названием Eddie. Об этом 23 сентября пишет Billboard.
По словам участников коллектива, сингл посвящён покойному автору текстов песен Эдди Ван Халену. «Иногда мы не осознаем, насколько сильно мы связаны с артистами — ровно до того дня, пока они не умрут… Эдди Ван Хален был единственным в своем роде. На следующий день после его смерти Фли пришёл на репетицию с эмоциональной басовой партией. Джон, Чад и я начали подыгрывать, и довольно скоро и без особых усилий родилась сердечная песня. Было приятно грустить и таким образом заботиться о человеке, который так много дал нам«, — высказался вокалист группы Энтони Кидис.
ИА REGNUM напоминает, что Эдди Ван Хален известен как гитарист-виртуоз, автор песен и основатель группы Van Halen. Он скончался в октябре 2020 года от рака горла.
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